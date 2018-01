Sony sairá do mercado de monitores LCD para micros A Sony está saindo do mercado de monitores de cristal líquido para computadores. A empresa confirmou a decisão mundial de interromper a fabricação de telas LCD. Mas os monitores LCD de 17, 19, 20 e 23 polegadas que estão disponíveis no mercado brasileiro ainda serão comercializados até o final dos estoques. Em um informe oficial, a empresa ressaltou que a operação de sua unidade fabril brasileira, localizada na Zona Franca de Manaus, não será afetada, pois a companhia não fabrica e nem monta este produto localmente. A medida também vale para monitores da Sony vendidos em outros mercados como nos EUA, Europa e Japão. A empresa, no entanto, mantém a produção de LCD TVs graças à joint venture que a gigante de eletrônicos mantém com a coreana Samsung.