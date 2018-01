Sony também fornecerá notebooks com HD de memória flash Depois da Samsung e Fujitsu, agora foi a vez da japonesa Sony entrar no seleto time de fabricantes de computadores que utilizam chips de memória flash em lugar de HDs convencionais. Pertencente à linha Vaio de portáteis, o Type G só será vendido no Japão e configurado sob encomenda, para um HD com 32 GB de capacidade. O processador será o Intel Core 2 Duo e a máquina terá 1 GB de memória RAM e monitor de 12,1 polegadas. Entre as vantagens da tecnologia de discos de memória flash estão a resistência a impactos (pela ausência de partes móveis), o menor consumo de energia e maiores velocidades de acesso e gravação de dados. A desvantagem é o custo por gigabyte armazenado, muito maior do que o de HDs convencionais.