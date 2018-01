Sony terá fábrica de LCD Tvs na Eslováquia A Sony, multinacional japonesa de eletrônica que atua na Eslováquia desde 1996, anunciou um investimento de 73 milhões de euros em Nitra, onde deve produzir três milhões de televisores de cristal líquido (LCD) em 2007. Na fábrica, que vai empregar três mil pessoas, a Sony deve produzir a nova linha de televisores de tela plana Bravia. A marca japonesa cancelará em breve toda sua produção de televisores LCD de Trnava, em benefício de Nitra. "Toda a produção de televisores LCD será deslocada para Nitra, e ainda não decidimos se ficará algo em Trnava", apesar de "a cidade ter nos pedido para manter parte da produção de componentes", disse hoje Jan Pop, alto diretor da Sony Slovakia. O grupo oferecerá a seus 1.500 funcionários de Trnava a possibilidade de trabalhar na nova sede, situada a 40 quilômetros da anterior, e cuja implementação deve acontecer em setembro de 2007. "Pediremos aos operários que mudem para a nova fábrica e ofereceremos um pacote de incentivos, como deslocamento gratuito em ônibus e outros benefícios", disse Pop. "Entre Barcelona e Trnava temos uma capacidade conjunta de 3,5 milhões (de LCD), mas no futuro esperamos que o consumo aumente para 4,5 milhões de unidades", afirmou Pop. Quando a nova fábrica eslovaca começar a funcionar, "toda a mão-de-obra será transferida", disse. "Agora, queremos nos concentrar em pôr a fábrica de Nitra para funcionar, já que a demanda por LCD é altíssima", disse Nicholas Babin, diretor de Comunicação da Sony Europa. Atualmente, a Sony tem capacidade para produzir um milhão de televisores LCD na Eslováquia, "o que será totalmente insuficiente até o fim de 2006", mas existe uma "impossibilidade física" de ampliar as instalações no país. Na alta temporada, a Sony tem 1.700 funcionários em Trnava, o que compensa a atividade menor de abril a agosto e, por isso, "a média anual fica em 1.500", informou o alto diretor. Em todo caso, o contrato de investimento entre a Sony e o novo Governo de coalizão - presidido pelo social-democrata Robert Fico -, incluindo o pacote de incentivos fiscais, ainda não está assinado. Em Nitra, também operam outras multinacionais da eletrônica, como a Dell e a LG Electronics.