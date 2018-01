Sony terá primeiros DVDs formato Blu-Ray em 23 de maio A Sony anunciou hoje o lançamento de seus primeiros discos digitais com tecnologia Blu-Ray para o dia 23 de maio, mesma data de saída dos primeiros reprodutores desta tecnologia. Os dois gigantes japoneses da tecnologia, Sony e Toshiba, travam uma guerra para controlar o sistema de televisão digital do futuro através do DVD, com dois modelos totalmente diferentes. A Toshiba e outras empresas apostaram num modelo chamado HD DVD, que terá seus primeiros reprodutores e filmes lançados no mês de março, segundo anúncio feito em janeiro. Por sua vez, a Sony, com o apoio de Samsung e Pioneer, elaborou a Blu-Ray, uma tecnologia diferente de alta definição com a qual tenta monopolizar a maior parte do mercado de vídeo doméstico, que movimenta anualmente cerca de US$ 24 bilhões. Em 23 de maio, a Sony Pictures Home Entertainment (SPHE) lançará os primeiros oito títulos com tecnologia Blu-Ray e outra leva com o mesmo número em 13 de junho, disse o presidente da filial de Sony, Benjamin S. Feingold. Entre os primeiros filmes a serem adaptados a este formato, se destacam "O quinto elemento", "O clã das adagas voadoras", "Resident Evil", "SWAT - comando espacial" e "O exterminador do futuro". Este lançamento coincidirá com o lançamento do primeiro reprodutor de discos Blu-Ray, fabricado pela Samsung Electronics, que será seguido de outros da Pioneer e Sony.