Sony transformará videogame em navegador por satélite

A Sony planeja vender um acessório a partir de fevereiro de 2008 que transforma o videogame portátil PSP em um aparelho de navegação por satélite, anunciou a companhia durante a Games Convention. Veja também: Imagens do evento Começa na Alemanha a maior feira de games da Europa O PSP com o acessório de posicionamento global por satélite (GPS) vai competir com aparelhos de navegação dedicados vendidos atualmente, como os produzidos pela TomTom e Garmin. O diretor da unidade de games da Sony na Europa, David Reeves, informou que o preço do acessório ficará entre 100 e 150 euros (US$ 135 a US$ 200). A Sony também anunciou que um novo acessório transformará o console PlayStation 3 em um gravador de vídeo digital. O produto será lançado no início de 2008 em alguns países da Europa. O acessório é um receptor de sinais de TV digital. Um usuário que também tenha um PSP poderá gravar programas no PlayStation 3, transferi-los para o game portátil e assisti-los em trânsito, segundo a Sony.