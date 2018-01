Sony vai descontinuar PlayStation 3 de 20 GB nos EUA A Sony Computer Entertainment America anunciou na quinta-feira que vai descontinuar a venda da versão de menor capacidade do PlayStation 3 na América do Norte. A empresa citou que as vendas do modelo estão sendo superadas pelo console com capacidade maior. O modelo de 60 Gigabytes, que tem três vezes mais espaço para armazenamento de dados que o de 20 Gigabytes, atrai mais interesse dos usuários que também querem usar o console para assistir vídeos e filmes. "Isso é baseado puramente na demanda dos consumidores e varejistas, que preferem o modelo de 60 Gigabytes numa razão de 10 para 1", disse David Karraker, porta-voz da Sony. Ele informou que há um estoque limitado do console de 20 Gigabytes nas lojas. O preço de varejo dessas máquinas continuará em US$ 500 até o término dos estoques. O modelo de 60 Gigabytes do PS3 é vendido por US$ 600 nos Estados Unidos. Até agora, as vendas do PS3 têm ficado atrás do Xbox 360, da Microsoft, e do Wii, da Nintendo.