Sony vai lançar PlayStation 3 dia 17 de novembro A Sony vai começar a vender seu console de videogame PlayStation 3 na Europa e nos Estados Unidos em 17 de novembro, seis dias após seu lançamento no Japão, informaram hoje fontes da indústria. O novo console, com um disco rígido de 20 Gigabytes, custará 499 euros no mercado europeu e US$ 499 nos EUA, segundo o jornal econômico "Nihon Keizai". Ao mesmo tempo, a Sony vai lançar outro console, com disco rígido de 60 Gigabytes, que custará 599 euros e US$ 599. O lançamento da terceira geração de videogames estava previsto para junho. Mas a Sony Computer Entertainment (SCE) atrasou o cronograma para esperar os fornecedores de discos com tecnologia Blu-ray, o chamado laser azul. O presidente da empresa, Ken Kutaragi, informou que os fabricantes do Blu-ray DVD vão terminar seu trabalho de padronização da tecnologia em fins de agosto. Por isso o jogo chegará ao mercado em novembro, seis meses depois do previsto. O sistema Blu-ray é um dos novos padrões da indústria eletrônica, e utiliza um laser azul-violeta em lugar do vermelho dos leitores convencionais. Segundo analistas da indústria, a Sony aposta suas fichas no PlayStation 3 e nos aparelhos de TV de telas de cristal líquido Bravia. No ano fiscal 2005, o lucro líquido da Sony caiu 24,5% em relação a 2004, ficando em 123,62 bilhões de ienes (US$ 1,074 bilhão). A Sony espera para o ano fiscal 2006, que começou dia 1 de abril e vai até 31 de março de 2007, um lucro antes de impostos de 150 bilhões de ienes (US$ 1,304 bilhão), com 8,20 trilhões de ienes (cerca de US$ 71,304 bilhões) em vendas.