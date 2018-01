Sony vai lançar rede de distribuição de vídeos na sexta-feira A Sony anunciou na quinta-feira que lançaria um site de distribuição de vídeos no Japão na sexta-feira, o que marca o primeiro passo do grupo de eletrônica e entretenimento para contestar o serviço YouTube, do Google. A News Corp. e a NBC Universal anunciaram no mês passado que também lançariam sites gratuitos de vídeo este ano, à medida que as empresas de mídia convencional se esforçam por competir no setor de vídeo online. A Sony espera introduzir o novo serviço, chamado eyeVio, também no exterior, mas disse que primeiro desejava avaliar a recepção a ele em seu mercado de origem, antes de definir um cronograma para lançamento internacional. "Isso é parte da revolução silenciosa de software da Sony", disse o presidente-executivo do grupo, Howard Stringer, em entrevista coletiva. "Trata-se de uma oportunidade de transmitir um vídeo gerado pelo usuário em qualquer lugar que este deseje, para qualquer pessoa, em ambiente protegido", disse Stringer. Ao contrário do YouTube, que atraiu críticas por supostamente tolerar a pirataria e é alvo de um processo no qual a Viacom solicita indenização de um bilhão de dólares por violação de direitos autorais, a Sony anunciou que monitoraria de perto o conteúdo de seu site. Um modelo como esse atrairia empresas que desejam divulgar conteúdo e proteger sua imagem, disse Takeshi Honma, porta-voz da Sony."Acreditamos que exista uma necessidade de um lugar seguro e limpo em que conteúdo possa ser divulgado com imagens protegidas", disse Honma. No começo do ano, o Google concordou em veicular alertas em japonês no YouTube, sob os quais os usuários são aconselhados a não enviar ao site vídeos protegidos por direitos autorais. No ano passado, a empresa removeu cerca de 30 mil arquivos em vídeo de seu acervo a pedido de empresas japonesas de mídia. Os usuários também poderão selecionar quem poderá assistir ao conteúdo que colocarem no site da Sony, e por quanto tempo essa autorizarão será válida. O site será gratuito para os usuários, mas Honma disse que a Sony esperava que no futuro ele viesse a gerar receita por meio de publicidade e parcerias com empresas de mídia.