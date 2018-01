Sony vai vender PlayStation 3 com 40 GB na Europa

A fabricante de produtos eletrônicos japonesa Sony anunciou nesta sexta-feira, 5, que a partir de 10 de outubro começará a vender uma nova versão do console de videogames PlayStation 3 (PS3), com uma menor capacidade de memória interna, por 399 euros. O modelo, que também estará disponível no Oriente Médio, África e Austrália, tem um disco rígido de 40 gigabytes e permite acesso à internet sem cabos. A Sony afirmou que reduziria o preço do modelo de 60 gigabytes em 100 euros, deixando o valor em 499 euros.