Sony vende 1 milhão do novo modelo PSP no Japão

A Sony atingiu 1 milhão de unidades vendidas de seu novo PlayStation Portable (PSP) no Japão, dois meses após seu lançamento. O modelo original do aparelho, lançado três anos atrás, demorou duas semanas a mais para alcançar essa marca. A Sony lançou uma versão mais leve e fina do PSP no Japão em 20 de setembro para competir melhor com o videogame portátil DS da rival Nintendo. A meta da empresa japonesa é atingir 10 milhões de unidades vendidas do PSP no ano fiscal que termina em março de 2008, enquanto a Nintendo tem como objetivo alcançar vendas de 28 milhões de unidades do DS.