Sony venderá fábrica de chips para a Toshiba por US$ 835 mi

A Sony anunciou nesta quarta-feira, 20, que vai vender suas instalações de produção de microchips no oeste do Japão para a Toshiba por 90 bilhões de ienes (US$ 835 milhões), na mais recente medida da empresa para se concentrar em suas atividades principais. VEJA TAMBÉM Blu-ray enfrenta agora a batalha real: DVDs x downloads Toshiba pára HD-DVD e Blu-ray vence guerra da alta definição Link - A guerra Blu-ray versus HD-DVD O equipamento será usado pela joint venture de semicondutores da duas empresas que irá produzir chips Cell de alta performance e processadores gráficos RSX, ambos usados no console PlayStation 3, bem como outros microchips que irão para produtos Toshiba. O acordo será fechado em 1º de abril. A Sony, que está se focando em chips sensores de imagens para câmeras digitais e saindo dos grandes investimentos em equipamentos de produção de chips, afirmou em outubro que iria vender instalações de produção de chips importantes usados no PS3 para a Toshiba, mas o preço não havia sido revelado. O anúncio do preço de venda ocorre um dia depois de a Toshiba afirmar que irá descontinuar seu formato de HD-DVD, um DVD de alta definição, dando fim a uma longa batalha com o Blu-ray, da Sony. A Toshiba combinou a saída do HD-DVD com um anúncio de que ela e sua parceria SanDisk irão investir US$ 16 bilhões em duas novas fábricas de memória flash.