Sony venderá filmadora com HD interno no Brasil

Nada de fitas miniDV ou DVDs graváveis: a nova linha de filmadoras que a Sony traz para o País aposentam estas mídias e passam a registrar os clipes de vídeo em um disco rígido interno de 30 GB, capazes de registrar até 20 horas de vídeo, segundo a fabricante. A novidade fica por conta da disponibilidade local dos produtos, já que estes modelos semelhantes já são vendidos a meses nos mercados europeu, japonês e norte-americano. Os modelos, DCR-SR62 e DCD-S42, ambos com recurso de estabilização de imagem e proteção antichoque para o HD (deixa o componente em posição segura em caso de quedas), devem chegar às lojas do País ainda neste mês. A linha possui também entrada para cartões de memória do tipo Memory Stick Duo e Pro Duo e saídas DC in, Multi AV (Vídeo Out/ S Vídeo Out/ Áudio Out). A DCR-SR42 usa um sensor do tipo CCD de 680 Kpixels, traz display LCD touchscreen de 2,5 polegadas e lentes Carl Zeiss com zoom óptico de 40x. Custará R$ 2499. Já a DCR-SR62 traz um sensor CCD com 1 Megapixel de resolução e display de 2,7 polegadas widescreen. O zoom ótico é de 25x e o modelo custará R$ 2799.