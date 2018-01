Sony venderá filmes em discos Blu-ray de 50 GB A gigante de eletrônicos e entretenimento Sony iniciará a venda de filmes em discos Blu-ray de dupla camada. Isso significa que estes discos terão duas camadas de leitura em um único lado, o que elevará sua capacidade de armazenamento para 50 GB (para efeito de comparação, um disco com camada única tem 25 GB, contra 4,7 GB num DVD convencional). O primeiro filme desta nova leva de lançamentos - que só rodará em aparelhos capazes de ler discos com dupla camada (nem todos os tocadores à venda fazem isso por enquanto), será "Click", a comédia com Adam Sandler sobre um controle remoto mágico e que será seguido por "Falcão Negro em Perigo". Além da versão em alta definição dos filmes, os discos trarão extras como entrevistas e erros de gravação. Os preços dos filmes em discos de 50 GB não foram divulgados.