Sony volta atrás e vai lançar novo PlayStation 2

A Sony revelou nesta terça-feira, 6, seus planos de lançar uma versão menor do console PlayStation 2 ainda neste mês, antes do Natal, para aproveitar a temporada de Festas. O videogame tem sete anos de idade e pode impulsionar as fracas vendas da empresa japonesa. O novo modelo pesa 720 gramas, com adaptador AC interno - o anterior pesava 850 gramas e tinha adaptador externo. A idéia é que os jogadores transportem o console para qualquer local da casa, aifirmou a Sony. O PS2 chegará às lojas do Japão no dia 22 de novembro, por 16 mil ienes (US$ 139 ou R$ 244), o mesmo preço do modelo que já está no marcado. O lançamento nos Estados Unidos e na Europa ainda não tem prazo definido. Manter o interesse pelo PS2, que já vendeu 120 milhões de unidades no mundo todo, é tão importante para a Sony quanto melhorar a saída do console mais recente, PlayStation 3. A Sony registrou prejuízo com o fracasso do PS3. Mesmo após o lançamento do último console, que perde em números para o concorrente Nintendo Wii, o PlayStation 2 tem registrado crescimento nas vendas globais tanto pela grande oferta de jogos quanto pelo baixo preço. A versão básica do PS3 é vendida por 44,9 mil ienes (US$ 391 ou R$ 688), quase três vezes mais caro que o PS2.