SonyBMG abandona CD demo e pula no universo dos blogs Pensando em mandar o CD demo da sua banda para uma gravadora? Não tente a SonyBMG, que a partir de segunda-feira deixará de aceitar trabalhos em mídia física. A SonyBMG, segunda maior gravadora do mundo, passará a aceitar apenas trabalhos enviados para algum dos sites da empresa, como o Columbia Demos ou o RCA Demos. Lá, o candidato a futuro astro da música deverá mandar também fotos e vídeos de sua banda. "Blogs são claramente uma das tendências mais importantes da música, mídia e entretenimento", disse o presidente-executivo da unidade britânica da SonyBMG, Ged Doherty. "Cem mil novos blogs são publicados na internet por dia e a blogosfera está dobrando de tamanho a cada 230 dias, portanto, faz sentido para as principais gravadoras usar o processo de maneira criativa para encorajar, descobrir e se comunicar com novos artistas", disse ele. A decisão da gravadora segue estratégias semelhantes de novas empresas como a Sellaband, de Amsterdã, ou a rede social Bebo, de San Francisco, que buscam atrair artistas talentosos para uma audiência crescente. Isso é particularmente importante uma vez que é raro para artistas iniciantes terem impacto no mundo da música apenas através do envio de um CD ou fita demo para uma gravadora. A Universal Music, maior gravadora do mundo, recentemente lançou o que chama de maior site para música clássica e jazz da internet, permitindo fãs comprarem faixas diretamente de seu catálogo formado por mais de 100 mil canções. O site tem uma área onde músicos independentes podem enviar canções e informações sobre suas bandas. Doherty disse que a nova iniciativa da SonyBMG deve quebrar a barreira entre novos artistas e gravadoras.