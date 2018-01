SonyVaio P fica bem melhor na fotografia

Demonstrar elegância e sofisticação ficou mais simples. Agora, você não precisa mais gastar fortunas em um terno Armani ou em um par de sapatos Christian Louboutin. Basta investir bagatela semelhante em um Sony Vaio P, que, além de não precisar lavar, cai bem com qualquer modelito ou ocasião. Em uma versão pretinha básica e com botão rugoso fazendo as vezes de trackpad, o ultraportátil da fabricante japonesa chega esta semana ao Brasil. Lá fora, além do acabamento em piano black no qual se sobressai a palavra Vaio em letras prateadas em alto-relevo, há modelos em vermelho, verde e branco. Mas se a sua intenção ao desfilar por aí for deixar uma marca de eficiência e agilidade, esqueça essa nova extravagância. É UM NETBOOK? Mesmo que a Sony se recuse a chamar o Vaio P de netbook, ele vem equipado com o mesmo – e mais popular – processador da categoria: um Intel Atom. Graças a isso, alcança apenas 2,2 no Índice de Experiência do Windows – medida do Vista para determinar a performance das máquinas. Para a função Aero, que dá transparência aos menus da Microsoft funcionar, é preciso ao menos nota 3. Com a nota baixa, a máquina com 2 GB de RAM e Vista Home Premium pré-instalado sofre para iniciar e carregar menus. Mas dá para abrir aplicativos essenciais a um netbook (ou smartphone) – browser e Skype – sem iniciar o sistema operacional. Basta clicar na XrossMediaBar, na lateral, para abrir o menu simplificado que também garante o acesso aos vídeos e músicas salvos no HD. E não esqueça o fone, já que as caixas embutidas são fracas. O Vaio P também é extremamente leve: pesa 620 gramas, ou seja, pouco mais da metade dos seus "não-concorrentes" netbooks. O que o diferencia das opções oferecidas pela Asus, Dell, MSI e Positivo, entre outras, é justo o preço. Enquanto um netbook custa em torno de R$ 1,4 mil, o Vaio P pode ser seu a partir de R$ 3.999. ...OU UM SMARTPHONE? Apesar de caber no bolso da calça (com incômodo), o Vaio P não chega a substituir supercelulares com recursos de PC. Além de não ser um celular, nem dar acesso às redes 3G, seu tamanho não dá mobilidade total. Não é possível usar o Vaio P com apenas uma mão para , por exemplo, usar a localização por satélite (GPS) dele na rua. A inacreditável resolução de 1.600 x 768 pixels é muito alta para a tela de 8 polegadas, o que torna a leitura desconfortável. É preciso inclinar sobre a tela para enxergar, o que provoca até dor nas costas, e não adianta trocar as configurações de vídeo porque a imagem fica totalmente distorcida. Fichatécnica VAIO VGN-P 530A SONY CONFIGURAÇÃO | Tela 8", processador Intel Atom Z520 1,33 Ghz, 2 GB de RAM, placa gráfica integrada e HD de 60 GB. Suporta Wi-Fi 802.11n PREÇO | R$ 3.999 WEB | www.sony.com.br/vaio DESTAQUE | Ao segurar duas latas de refrigerante (cheias), você carrega mais peso do que se tivesse um Vaio P nas mãos, que tem 2 cm de espessura e 12 cm de largura