Soprano lança fechadura que reconhece impressão digital A Soprano, do Rio Grande do Sul, é mais conhecida por sua atuação na área de fechaduras e ferragens, mas o último produto da companhia traz um diferencial interessante: um leitor de impressão digital. A chamada Biométrica traz um sistema de abertura por leitura de impressão digital, que, a exemplo de outras aplicações desta tecnologia, limita o acesso apenas às pessoas previamente cadastradas. O sistema utilizado pela Soprano limita o acesso a até 138 impressões diferentes. Sua programação é feita a partir de comandos no próprio aparelho, dispensando a conexões externa a um computador. Adequada tanto para ambientes corporativos quando residenciais, a novidade da Soprano funciona com bateria recarregável e pode ser aberta de outras duas maneiras: com um código exclusivo de 11 dígitos ou com uma chave de alta segurança, modelo multiponto. A chave pode ser utilizada como alternativa em caso do esquecimento da senha ou acidente com a digital do usuário. O produto deve chegar ao usuário brasileiro com preços a partir de R$ 2 mil (por unidade).