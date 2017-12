Sorocaba adota rodízio para viabilizar abastecimento Sem anunciar oficialmente, a autarquia municipal Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) adotou um sistema de rodízio na distribuição de água aos 593.183 habitantes de Sorocaba. O sistema de bombas dos 25 centros de distribuição espalhados pela cidade está sendo desligado durante parte do dia para a recuperação dos reservatórios. A medida, segundo o SAAE, garante que todos os bairros sejam abastecidos pelo menos num período do dia ou da noite. Mesmo assim, bairros localizados nas regiões altas chegam a ficar vários dias sem água e a cidade convive com protestos de moradores contra a falta de abastecimento. Nas três últimas semanas, cinco manifestações bloquearam avenidas importantes do sistema viário.