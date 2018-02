Sorocaba ganha shopping feito em fábricas desativadas

Outra parte pertenceu à fábrica Santo Antônio, construída em 1913, dando origem à Companhia Nacional de Estamparia, um dos maiores grupos do setor no País. Os dois prédios, com tijolos aparentes, em estilo inglês, somam área de 22 mil metros quadrados. As fábricas foram desativadas na década de 1990 e o conjunto foi tombado pelo patrimônio histórico municipal. Para a instalação do shopping, os empreendedores - grupo Saphyr e Hemisfério Sul Investimentos (HSI) - comprometeram-se a restaurar e preservar as fachadas.

As obras foram acompanhadas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (Condephaat). O shopping está ao lado do principal terminal rodoviário da cidade, no ponto de passagem de 22 mil veículos por dia. Além de 12 megalojas, o espaço reúne cinco salas de cinema e um espaço com bares e restaurantes ao ar livre. É o terceiro shopping inaugurado este ano em Sorocaba, que já teve as inaugurações do Iguatemi e do Shopping Cidade.

A construção foi marcada por um grave acidente. Em 19 de novembro de 2012, sete pessoas morreram soterradas pelo desabamento de uma parede da fábrica Santo Antônio, na Rua Comendador Oetterer. A perícia apontou falta de escoramento da parede, após a retirada do telhado da antiga fábrica, mas o inquérito sobre a causa das mortes ainda não foi concluído.