Sorocaba investirá R$ 850 milhões em mobilidade urbana

Entre as outras obras, está prevista a construção de um viaduto sobre a Avenida Dom Aguirre e o Rio Sorocaba ligando a região central à região do Além-Ponte. A obra substituirá a atual ponte da Rua XV, quase centenária. Uma vasta área às margens do Córrego Itanguá será reurbanizada com a construção de uma avenida ligando as zonas norte e oeste da cidade. O pacote inclui a pavimentação de 240 ruas em 97 bairros.

Outra parcela de recursos será obtida em financiamentos do Banco de Desenvolvimento da América Latina. De acordo com Pannunzio, a qualificação do sistema viário e do transporte público vai reduzir o tempo de deslocamento em toda a cidade, de 600 mil habitantes.