Sorocaba requisita água de represas particulares O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) de Sorocaba já requisitou a água de represas particulares para complementar o abastecimento nas regiões do Éden, Cajuru e Aparecidinha, zona leste da cidade. A represa que atende a região, com cerca de 100 mil habitantes, está com o nível reduzido a 25% da capacidade em razão da estiagem. A autarquia deu início a obras para direcionar as águas dos mananciais privados para o Ribeirão Ferraz, formador da represa.