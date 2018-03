Sorocaba revoga aumento na tarifa de ônibus O prefeito de Sorocaba, Antonio Carlos Pannunzio (PSDB), assinou decreto no início da noite desta quarta-feira revogando o aumento na tarifa de ônibus, concedido há uma semana. Com isso, o passe social, mais usado pela população, que tinha subido para R$ 3,15, volta a custar R$ 2,95. Pannunzio, que após os três protestos já realizados na cidade tinha descartado a redução, disse que a medida foi motivada pela decisão da presidente Dilma Rousseff de desonerar os custos do transporte coletivo. "Acompanhamos também a redução das tarifas do transporte público em São Paulo, anunciadas pelo governador Geraldo Alckmin e pelo prefeito Fernando Haddad."