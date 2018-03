Sorocaba-SP confirma terceira morte por gripe suína

As outras mortes ocorreram nos dias 10 e 11 deste mês. As vítimas também eram do sexo feminino - a primeira tinha 24 anos, a outra, 17. Estão sendo investigadas outras duas mortes em que as vítimas tinham sintomas da gripe. O resultado dos exames deve sair esta semana. De acordo com a Secretaria, desde o início da pandemia, em maio, em Sorocaba foram registrados 164 casos e há ainda 57 casos suspeitos. Destes, quatro pacientes estão internados.