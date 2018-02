Sorocaba-SP quer fechar bares às 23h para evitar crimes Bares, restaurantes e estabelecimentos que servem bebidas alcoólicas terão de fechar às 23 horas a partir de janeiro, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Projeto que institui a chamada lei seca para reduzir a criminalidade está sendo preparado pela prefeitura e deve ser enviado à Câmara este mês. Convencido de que os índices de violência estão relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas, o prefeito Vitor Lippi (PSDB) já discutiu o assunto com a Câmara e órgãos da Segurança Pública.