Sorocaba-SP rompe contrato com empresa de lixo A prefeitura de Sorocaba (SP) rescindiu nesta desta sexta-feira, 29, o contrato com a Construtora Gomes Lourenço para os serviços de coleta mecanizada, transporte e destinação das 500 toneladas diárias de lixo produzidas na cidade. De acordo com o prefeito Antônio Carlos Pannunzio (PSDB), desde o início do contrato, em março de 2012, a empresa descumpre cláusulas, o que implicou na aplicação de multas que somam cerca de R$ 20 milhões.