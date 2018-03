Sorocaba-SP vacina bairro por suspeita de febre amarela A Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba, no interior de São Paulo, iniciou hoje a vacinação dos moradores do bairro Central Parque, região oeste da cidade, onde reside um homem de 37 anos que apresentou sintomas da febre amarela silvestre depois de viajar para a cidade de Caldas Novas, no Estado de Goiás. A aplicação da vacina se restringe a um raio de 100 metros da casa do doente. Até o final da tarde de hoje, tinham sido vacinadas 112 pessoas. A secretaria dispunha de um estoque de 250 doses, mas pode pedir reforço. Também foi feita a nebulização das ruas para combater o mosquito transmissor. Os moradores receberam material com orientações sobre os sintomas da doença. O morador apresentou sintomas como febre, dor de cabeça e dores atrás dos olhos. Como, durante a viagem, ele esteve em região de matas e não tinha sido vacinado, procurou auxílio médico. O paciente foi medicado e se recupera bem. Os exames para a confirmação da doença só ficarão prontos no dia 15, mas a Secretaria de Saúde decidiu agir preventivamente. Em Itu, outra cidade da região, a Secretaria de Saúde investiga três casos de moradores que estiveram em áreas de risco e apresentaram sintomas semelhantes aos da febre amarela. Em dois casos, os pacientes estiveram em municípios do Mato Grosso do Sul. O outro paciente esteve em Goiás. A Secretaria aguarda resultados de exames.