Sorocaba voltará a captar água de rio despoluído

Atualmente, a cidade já capta uma pequena quantidade de água do Rio Sorocaba para abastecer o bairro Parque São Bento. Há ainda captações em afluentes limpos, como o Ribeirão Ipaneminha e o Córrego dos Ferraz, além de poços artesianos. Mais de 60% da cidade, no entanto, são abastecidos com água ''importada'' de Votorantim, município vizinho. Desde 1902, adutoras transportam água bruta de mananciais da Serra de São Francisco para a principal estação de tratamento da cidade, no bairro Cerrado.

Acidentes ocorridos nessas adutoras nos anos de 2004 e 2006, e que deixaram a cidade sem abastecimento, levaram o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) a repensar a captação no Rio Sorocaba, segundo o diretor Adhemar Spinelli Júnior. "O plano de reduzir a dependência das adutoras só se tornou possível a partir da despoluição do rio", disse. A nova estação de tratamento receberá R$ 53,4 milhões do governo federal. Serão captados 1,5 mil litros por segundo e a estação será interligada ao sistema atual de distribuição. O início das obras depende da licença ambiental.

Iniciado em 1996, o projeto de despoluição incluiu a construção de 46 quilômetros de interceptores de esgotos nos afluentes e outros 28 quilômetros nas margens do rio Sorocaba. Foram feitas ainda 17 estações elevatórias e seis estações de tratamento. O rio vinha recebendo esgoto in natura desde os tempos em que Sorocaba era uma vila. Em 1885, a Câmara proibiu a retirada da água do rio por causa da contaminação. Na época, os ''pipeiros'' que distribuíam a água à população entraram em greve.