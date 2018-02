Sorteio provoca embates de campeões e últimos finalistas na primeira fase

O Grupo D, que inclui os campeões Inglaterra, Itália e Uruguai, além da Costa Rica, provavelmente é a exceção, enquanto Espanha e Holanda, que se enfrentaram na final de 2010, terão que estar bem preparadas para despachar Chile e Austrália no Grupo B.

O anfitrião Brasil irá inaugurar o torneio contra a Croácia em São Paulo no dia 12 de junho, e ainda enfrenta pelo Grupo A México e Camarões na busca de seu sexto título.

"Pegamos um grupo forte que dá um friozinho na barriga. É um africano forte, talvez um dos melhores; o México tem sido difícil para nós e a Croácia é um time forte fisicamente. É muito difícil, mas estamos preparados", disse o capitão do time brasileiro, o zagueiro Thiago Silva.

"Se tiver que pegar um time forte no início ou no final é a mesma coisa, seja Espanha ou Holanda. Não me sinto preocupado em pegar um seleção dessa já nas oitavas", acrescentou ele sobre o provável confronto na fase eliminatória.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um ex-campeão tem eliminação certa no Grupo D, pelo qual Inglaterra e Itália medem forças em Manaus, um jogo de abertura de dar água na boca.

"Sabemos quão boa a Itália é porque perdemos para ela nas quartas de finais da Euro 2012", disse Roy Hodgson, técnico da seleção inglesa.

"O jogo será duro para os dois times do ponto de vista climático. Estamos no mesmo barco."

O atacante Diego Forlán, que ajudou o Uruguai a chegar à semifinal em 2010, declarou: "Em comparação com o que outras seleções pegaram, é o grupo mais difícil desta Copa do Mundo".

"Mas você tem que jogar as partidas, e na última Copa estávamos em um grupo muito complicado, mas nos saímos bem."

REPRISE DA FINAL

Campeã mundial e europeia, a Espanha larga na defesa do título com uma reprise da final de 2010 contra a Holanda no Maracanã.

"Teremos que estar preparados já no primeiro dia, estar concentrados", afirmou o técnico Vicente Del Bosque, sabendo que o segundo colocado do grupo deve enfrentar o Brasil na primeira fase eliminatória.

"Imagino que o Brasil será o primeiro de seu grupo, então teremos que fazer um grande esforço para conseguir o mesmo", acrescentou.

A Alemanha irá encarar seu ex-atacante e técnico Jürgen Klinsmann, agora a cargo dos Estados Unidos, com Portugal e Gana completando o Grupo G.

"É claro que será um momento especial para mim jogar contra a Alemanha, mas a derrotamos em um amistoso este ano, e uma vez no campo eles são simplesmente o adversário", disse Klinsmann, que conquistou a Copa do Mundo como jogador em 1990.

A França, que se classificou na repescagem, ficou no Grupo E com Equador, Suíça e Honduras.

"Poderia ter sido mais complicado", disse o técnico Didier Deschamps. "Conhecemos bem a Suíça, obviamente eles são o adversário mais duro. Não conhecemos Equador e Honduras tão bem, e isso influenciará nossa preparação."

A Bósnia, única das 32 seleções que participa de sua primeira Copa do Mundo, terá uma estreia dos sonhos diante da Argentina no Maracanã antes de enfrentar Irã e Nigéria.

"A Argentina é a favorita do grupo, e será uma ocasião muito especial para nós jogar nossa partida de abertura contra ela no Maracanã", disse o técnico Safet Susic.

"Devemos ter uma chance igual à de Nigéria para conquistar a segunda colocação, embora ninguém deva subestimar o Irã".

Bem cotada, a Bélgica encabeça o Grupo H ao lado de Argélia, Rússia e Coreia do Sul, enquanto o Grupo C, que conta com Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão, parece o mais difícil de prever.

A final da Copa do Mundo será no Rio de Janeiro no dia 13 de julho.