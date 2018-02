Soterramento deixa 2 mortos em Salvador

O resgate, que demorou duas horas, contou com equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Os dois chegaram a ser levados ao Hospital do Subúrbio, mas já chegaram ao local sem vida. Uma das vítimas seria a proprietária do terreno. Seu filho, de 21 anos, também estava no local, mas conseguiu sair da área sem ferimentos. A Defesa Civil do município informou que um engenheiro foi enviado ao local para investigar as causas do acidente.