Soterramento mata casal de idosos em BH Um casal de idosos morreu soterrado hoje em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu, por volta das 7 horas, no bairro Juliana, em Tenda Nova, periferia da capital mineira. O corpo de Maria da Cruz de Jesus, de 71 anos, foi o primeiro a ser localizado. O marido dela, Sebastião Nunes Soares, de 72 anos, foi encontrado depois. A residência onde as vítimas moravam foi atingida por grande quantidade de terra que deslizou de uma encosta. As primeiras informações dão conta de que o casal estava sozinho na residência. Segundo ainda os bombeiros, esse soterramento também foi resultado da chuva que caiu constantemente durante uma semana na capital mineira.