Soul se dá melhor em ambientes fechados - e só Logo abaixo da tela principal do Samsung Soul há uma tela secundária. É nela que ficam os comandos direcionais e atalhos para acessar as funções do celular. Os botões luminosos são mutantes, já que as teclas dessa segunda tela mudam de acordo com o que você está fazendo no aparelho. Na hora de tirar fotos, por exemplo, eles se tornam em controles de zoom e de claridade. Já para alterar outras configurações fotográficas, é necessário entrar no botão de opções. O menu é mais intuitivo do que o do seu irmão de fábrica ao lado, o Samsung F480. Todas as configurações são exibidas em uma barra e para acessá-las, basta arrastar de um lado para o outro. Ao acessar a câmera do Soul, a tela e todos os comandos viram para a horizontal. Só que o celular é slide. Ele fica com um comprimento desconfortável para bater fotos na horizontal, apesar de facilitar a visualização da cena. O Soul consegue se ajustar um pouco melhor à luz em a locais fechados do que o F480. As cores ficam um pouco mais claras e definidas. A distinção na diferença de cores pretas é ligeiramente melhor, mas ele ainda mantém o problema. É como se não houvesse diferença de cor alguma em superfícies escuras ou em locais com sombra. A mancha preta é igual. Com o flash – que é na verdade uma luz forte –, o resultado fica menos pior. Em locais ensolarados, as imagens do Soul têm cores menos definidas. Elas ficam com um aspecto um pouco mais "lavado" e escuro do que no F480. E o foco dele também não se ajusta tão bem com a profundidade. Mesmo com essas diferenças, o Soul dá conta do recado no dia-a-dia de qualquer pessoa. O maior problema é o tempo que o celular leva para focar,tirar a foto e gravá-la. Leva uma eternidade e às vezes a pessoa a ser fotografada já até perdeu a pose quando a câmera bate a foto. Esse também é um aspecto chato do F480. Outra questão é para editar as fotos. Assim como no F480, o programa de edição não tem uma formato intuitivo. Ainda assim é possível aplicar efeitos de todos os tipos, ajustar brilho, redimensionar a foto, inserir imagens e até emoticons. Um aspecto legal do Soul é a customização do celular. Nas configurações de temas, é possível trocar as cores de praticamente todos os detalhes da aparência do telefone. Você escolhe fundos de tela especiais e define cores dos textos que aparecem na tela, dos menus e até mesmo dos controles de toque na tela secundária. Fichatécnica SOUL (U900) SAMSUNG PREÇO | R$ 1.099 (preço sugerido pelo fabricante, sem desconto das operadoras) OPERADORAS | Claro, Vivo e Tim DETALHES | Inclui cartão de memória de 1GB. Usa tela secundária para controles direcionais