SP anuncia entrega de DVDs sobre gripe suína a escolas Todas as escolas da rede e diretorias de ensino do Estado de São Paulo vão receber um vídeo com participação de médicos especialistas para orientar os docentes sobre a Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, as recomendações são dadas por especialistas do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), reunidos em uma série de entrevistas comandadas por David Uip, diretor do Emílio Ribas.