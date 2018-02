SP anunciará na 5ª-feira Bilhete Único Mensal integrado

De acordo com Haddad, as equipes da Prefeitura de São Paulo e do governo estadual estavam reunidas nesta terça-feira para acertar os últimos detalhes de como funcionará a integração. "A expectativa é grande para o fechamento do acordo, mas detalhes de tarifas e como funcionará, somente na quinta", disse. "Na quinta, teremos a fumaça branca sobre o bilhete mensal integrado", concluiu. Ele participou do Fórum Sustentabilidade, promovido pela revista Exame na capital paulista, e proferiu a palestra A mobilidade urbana em uma das maiores metrópoles do mundo.