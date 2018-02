SP deve comprar hospital para atender deficientes O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse hoje que o Estado está "em vias" de comprar um hospital particular e transformá-lo em instituição pública para atender pessoas com deficiência. Em evento para a entrega da reforma da Unidade Lapa da Rede de Reabilitação Lucy Montoro, na zona oeste da capital paulista, o governador afirmou que negocia a compra do prédio já equipado para atender preferencialmente, em São Paulo, pacientes vindos do interior do Estado.