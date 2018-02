SP deve reduzir em 42% aquisição para Vivaleite

Os editais foram publicados pela Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e os resultados do pregão estão previstos para entre 9 e 10 de junho. Se a redução até o final do ano for proporcional ao número de famílias, cerca de 310 mil deixariam de receber o benefício do governo paulista.

A Secretaria de Agricultura informou, por meio de uma nota divulgada pela assessoria de imprensa, que "o Projeto Vivaleite passa por uma reestruturação. O objetivo é otimizar os recursos do Estado para alimentação das crianças de 6 meses a 6 anos e 11 meses, hoje atendidas pelo programa, identificando duplicidade e adotando medidas que garantam a eficiência da distribuição do benefício".