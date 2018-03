SP distribuirá antiviral contra gripe suína

Por causa do crescente número de mortes, a Secretaria definiu a distribuição do antiviral Oseltamivir para tratar pessoas com suspeita de ter contraído o vírus da gripe suína. A ideia é facilitar o acesso do remédio aos pacientes que precisam do medicamento, mas não necessitam de internação hospitalar.

Segundo a orientação da Secretaria, qualquer médico pode receitar o Oseltamivir. O antiviral poderá ser retirado pelo paciente ou representante num dos cerca de 50 postos que serão implantados em São Paulo até a próxima sexta-feira.