SP diz que já atraiu investidores para Praça das Artes

O empresário Mário Almeida comprou dois imóveis na região para explorar as oportunidades que surgirem com a praça. A galeria Soso, inaugurada no início do ano, ocupa um andar de um edifício na Avenida São João e tem obras de arte africana contemporânea. Seu próximo projeto, um hotel com quartos criados por vários artistas, deve começar a ser desenvolvido neste ano. ?Como o projeto da Praça está indo para frente, é importante fazer com que a população frequente ainda mais a área e explore as galerias de arte.?

Em forma de T, o complexo da Praça das Artes será dividido em três módulos. O primeiro, construído de forma a abrigar os ensaios dos principais corpos artísticos, fará com que o Teatro Municipal tenha capacidade para receber mais espetáculos, já que hoje o palco é utilizado para os ensaios. A criação da Praça das Artes dará início ao processo de revitalização do centro por meio da arte. Outros projetos já estão em fase de desenvolvimento, destinados a edifícios históricos e locais degradados na região. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.