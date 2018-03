SP é a capital com maior número de casamentos gays Em um mês de vigor da resolução do Conselho Nacional de Justiça que regulamentou o casamento gay no Brasil, a cidade de São Paulo concentrou 18,6% das celebrações realizadas nas principais capitais do País. Levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) divulgado nesta quarta-feira, 26, aponta que 231 casamentos entre pessoas do mesmo sexo foram realizados por cartórios de 22 capitais brasileiras, no período de 16 de maio a 16 de junho.