SP e MS terão baixos índices de umidade do ar hoje Os moradores dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul terão de enfrentar um baixo índice de umidade do ar hoje, de acordo com previsão da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec). A umidade relativa mínima do ar deve ficar abaixo dos 30% durante o dia de hoje, alerta a Sedec.