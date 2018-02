SP encerra campanha para vítimas da chuva no NE A Prefeitura de São Paulo informou que estará suspensa, a partir de amanhã, a arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes dos Estados de Pernambuco e Alagoas. As chuvas que atingiram o Nordeste causaram 57 mortes nos dois Estados. De acordo com nota divulgada nesta tarde, o cancelamento é necessário devido ao grande volume de donativos já arrecadados para as vítimas das enchentes.