SP entra em alerta por baixa umidade do ar A Defesa Civil de São Paulo colocou hoje toda a capital em estado de atenção, por causa da baixa umidade relativa do ar. Por volta das 14h27, a umidade estava em torno de 28%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Às 17h40, com índice acima de 40%, a cidade voltou ao estado de observação. A baixa umidade propicia o surgimento ou agravamento de doenças respiratórias.