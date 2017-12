SP espera outorga para usar Paraíba do Sul, diz Arce O secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Mauro Arce, disse que o governo estadual espera resolver rapidamente a questão da outorga para a transposição do sistema Paraíba do Sul para o Cantareira. "As coisas estão muito bem encaminhadas para que tenhamos essa outorga. É um assunto que está em andamento e que em breve teremos solução para começar essa obra", afirmou, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de São Paulo que investiga o contrato entre a Prefeitura e a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp).