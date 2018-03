SP espera receber 500 mil turistas até fim da Copa A cidade de São Paulo recebeu, entre os dias 12 e 30 de junho, durante a primeira fase da Copa do Mundo, 347 mil turistas. A expectativa da São Paulo Turismo (SPTuris) é de que esse número chegue a 500 mil até o fim do mundial. A estimativa inicial era que a cidade recebesse 390 mil turistas para o evento. O número de estrangeiros recebidos na primeira etapa do mundial mais do dobrou: a estimativa inicial era de 63 mil turistas e a cidade já acolheu, no período, 121 mil estrangeiros.