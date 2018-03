SP: estradas têm trânsito bom apesar do tempo instável As rodovias que ligam São Paulo ao litoral, ao interior e a outros Estados, estão tranqüilas nesta segunda-feira de carnaval. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os Sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhangüera-Bandeirantes, Castello Branco e a Rodovia Ayrton Senna apresentam tráfego normal e visibilidade boa apesar do tempo instável. Os únicos pontos com visibilidade parcialmente prejudicada pela neblina são os trechos de serra da Mogi-Bertioga e da Tamoios. Também não há congestionamento nas rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, segundo a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a Ecovias, cerca de 191 mil veículos já retornaram do litoral paulista para São Paulo pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. Até o final do feriado de carnaval, mais 195 mil motoristas farão o percurso de volta.