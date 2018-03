SP estreia medição com ar bom em 7 das 14 estações

Apesar de os novos padrões serem mais restritivos - ao mudarem a concentração das substâncias a partir da qual se considera que elas podem afetar a saúde - e de a capital não registrar uma chuva forte desde o dia 14, as condições do ar nesta sexta-feira, 10, estavam favoráveis à dispersão dos poluentes.

Decreto do governador de 24 de abril definiu os novos padrões, mas foram necessárias algumas semanas para a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) atualizar os sistemas para analisar a qualidade do ar segundo os novos parâmetros. Via de regra, o que antes era bom agora pode não ser.

É o que foi observado na estação de Cubatão, conforme explica Maria Helena Martins, gerente da Divisão de Qualidade do Ar da Cetesb. Pelos padrões antigos, a condição de sexta-feira seria considerada regular no local, em vez de ruim, segundo os novos parâmetros.

Na capital, essa mudança também foi observada em pelo menos duas estações, na de Congonhas e na Ipen/USP. Em ambas, a qualidade do ar seria considerada boa pelos antigos critérios e agora passou a moderada. Maria Helena explica que é difícil comparar todos os pontos com os padrões antigos porque não só mudou a forma de classificar os poluentes como também a maneira de calculá-los.

Se a qualidade do ar na sexta-feira não estava tão ruim na capital, o que diminuiu o conforto do paulistano durante o dia foi a sensação de secura. De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a umidade relativa do ar ficou em torno de 38% e a estimativa é de que o quadro pode piorar entre este sábado, 11, e domingo, 12, podendo ficar entre 20% e 30%. Abaixo de 30%, já é decretado estado de atenção. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.