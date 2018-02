SP ganhará 59 bolsões para motos e bicicletas em 2013 A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou nesta segunda-feira, 25, que, até o fim do ano, mais 59 bolsões de espera para motociclistas e ciclistas serão instalados na cidade de São Paulo. Somados aos 77 já existentes, a capital fechará 2013 com 136 bolsões ativos, segundo a Prefeitura. Eles permitem que motos e bicicletas aguardem a abertura do sinal em uma área separada do resto do trânsito, garantindo-lhes mais segurança.