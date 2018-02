SP: idosa morre após assalto à sua casa no Ipiranga

O engenheiro contou que estava dormindo em casa, com sua mãe, quando, por volta das 6h, a residência foi invadida por três desconhecidos. Um deles, conforme o relato do filho da vítima, estava armado com revólver. Outro assaltante estava com uma faca. Por cerca de 30 minutos, eles teriam ameaçado e praticado violência física contra Sawada e seu filho, que chegou a ser amarrado pelos ladrões.

Depois que os criminosos fugiram, o engenheiro teria conseguido se desamarrar e tentado reanimar a mãe, conforme orientações dadas por telefone por um funcionário do Samu, que chegou a enviar uma ambulância. A idosa, no entanto, morreu no local.

Em seu relato, a testemunha afirmou que os criminosos sempre se comunicavam por celular com outros comparsas. Ele teve a barriga riscada com uma faca durante o assalto. Os bandidos levaram a quantia aproximada de R$ 15 mil em espécie, além de um boné e um celular, informou a SSP.

Segundo o engenheiro, no dia anterior a casa já havia sido alvo de uma tentativa de invasão, que acabou não se concretizando. Uma perícia foi requisitada para o local, assim como um exame de corpo de delito para o filho da vítima. Ele também foi orientado a comparar ao 26º Distrito Policial (Sacomã) para uma tentativa de reconhecimento fotográfico de suspeitos do assalto.

Até a manhã deste domingo (1º), nenhum suspeito havia sido detido pela polícia.