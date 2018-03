SP inicia campanha de vacinação contra rubéola no dia 9

Começa em 9 de agosto a campanha de vacinação contra a rubéola em São Paulo. A expectativa da Secretaria da Saúde é imunizar, até 12 de setembro, 13,5 milhões de pessoas entre 20 e 39 anos, o que representa 95% da população do Estado nessa faixa etária. Segundo a pasta, a abertura da campanha foi agendada para o mesmo dia da Campanha de Vacinação contra a Paralisia Infantil para aproveitar a data e imunizar os pais que levarem suas crianças menores de cinco anos aos postos. Os municípios paulistas deverão receber 17,1 milhões de doses da vacina contra a doença, que serão oferecidas em cerca de 7 mil postos fixos. Somente na capital serão entregues 4,3 milhões de doses da Dupla Viral, que também protege contra o sarampo. No ano passado, o Estado registrou 1.659 casos de rubéola, dos quais 68% deles em homens, segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica. De acordo com a secretaria, foi o número mais alto da doença desde 2000, quando 2.566 paulistas a contraíram. "Os casos de rubéola cresceram no País e no Estado. Precisamos virar o jogo e a vacina é a melhor forma de prevenção", afirmou, em nota, o secretário da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata.