SP inicia programa de limpeza de represa O Governo de São Paulo iniciou hoje as operações do "Nossa Guarapiranga - Programa de Proteção e Limpeza do Reservatório Guarapiranga". O projeto tem como objetivo melhorar a qualidade ambiental de um dos principais mananciais que abastece a região metropolitana de São Paulo, minimizar riscos à qualidade da água, conter a ocupação de áreas de preservação e garantir a prática de lazer e de esportes náuticos na região.