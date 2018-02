SP inicia recapeamento de 50 vias na próxima semana

SÃO PAULO - Cinquenta ruas e avenidas de 22 subprefeituras de São Paulo devem ser recapeadas a partir da próxima semana. A Prefeitura está liberando investimento de R$ 20 milhões para o recapeamento das vias.

De acordo com a Secretaria de Coordenação de Subprefeituras, o valor é 100% superior ao estimado no fim do ano passado, quando foram definidos repasses de R$ 10 milhões por mês para recapeamento de vias.

As vias, de todas as regiões da cidade, serão recapeadas em 30 dias, a partir do início de cada via, numa extensão total de aproximadamente 43,5 quilômetros. Entre as beneficiadas estão importantes trechos de algumas das principais avenidas da cidade, como a Miguel Anchiole da Fonseca, em Guaianazes; Vereador Abel Ferreira, em Aricanduva; 23 de Maio, na Vila Mariana; Washington Luis, em Santo Amaro; Avenida Rebouças, em Pinheiros; e 9 de Julho, no centro.

Este já é o quinto investimento da Prefeitura, em 2010, para renovação do pavimento das vias da cidade. Além das vias recapeadas, outras 110 receberam serviços de recapeamento executado pela Dersa, em parceria com a Prefeitura, no entorno da Marginal Tietê. São cerca de 100 km recapeados, a um custo de R$ 50 milhões, provenientes de recursos da Dersa.

Desde novembro de 2009 a secretaria e o Dersa já finalizaram o recapeamento de mais de 300 km de vias (cerca de 240 km somente neste ano), batendo recorde da própria gestão - o ano em que mais se recapeou foi em 2006, quando foram renovados 268 km de vias.

O recapeamento de vias é publicado no Diário Oficial, atendendo ao decreto nº 50.917, de 13 de outubro de 2009, que estabelece os procedimentos para definição das vias que receberão pavimentação, capeamento e recapeamento.

"Já são cinco grandes investimentos liberados este ano para melhorar as vias da cidade. É um trabalho intenso, cuidadosamente programado, que evitar re-trabalhos e oferece conforto e segurança aos paulistanos", destaca o secretário de Coordenação das Subprefeituras, Ronaldo Camargo.

De 2005 a 2008 a Secretaria recapeou 905,7 km de vias, 287% a mais que no período de 1989 a 2004, quando houve 316 km recapeados.

Com informações da Central de Notícias.